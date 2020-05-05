"Fransa'da ilk corona vakası 27 Aralık'ta görüldü" iddiası

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının ilk kez 27 Aralık 2019'da görüldüğü iddia edildi.

NTV Haber 05.05.2020 - 13:24

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Fransız doktor Yves Cohen, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta başkent Paris'te zatüre teşhisi konulan bir hastanın aslında Covid-19 vakası olduğunu iddia etti.

Fransız medyasına konuşan doktor Yves Cohen ekibinin daha önce üst solunum yolu şikayetiyle tedavi gören 24 hastanın sonuçlarını tekrar incelediğini söyledi.

İncelemeler sonucunda 24 hastadan birinin test sonucunda coronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Doktor Yves Cohen emin olmak için corona virüs testini birkaç kez daha tekrarladıklarını söyledi.

Uzmanlar şimdi 27 Aralık 2019'da tespit edilen vakanın Fransa'da görülen ilk corona virüs vakası olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak başka uzmanlar ekim ve kasım aylarında da ülkenin başka bölgelerinde corona virüs vakaları olabileceğini söylüyor.

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