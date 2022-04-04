    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Fransa'dan 35 Rus diplomat için sınır dışı kararı

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 21:28

Fransa'dan 35 Rus diplomat için sınır dışı kararı

İlişkili Haberler

Almanya ve Fransa'dan Rus diplomatlar için sınır dışı kararı

Almanya ve Fransa'dan Rus diplomatlar için sınır dışı kararı

, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede görev yapan ve eylemleri Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi.

Bunun, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı kararların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

BUÇA'DA SİVİLLERİN CANSIZ BEDENLERİ SOKAKLARDA

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...