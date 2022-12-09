Futbol sahası büyüklüğündeki dev tablo Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'daki Katar Üniversitesi'nin futbol sahasına serilen "topun hikayesi" isimli tablonun açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi.



FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar için ayrı bir önem taşıyan tablonun açılış törenine, Kültür Bakanı Abdurrahman bin Hamed Al Sani, sanatçılar, basın mensupları ve Guinness Rekorlar Kitabı Temsilcisi Şadi Cad da katıldı.



Törende konuşan Kültür Bakanı Al Sani, söz konusu eserin, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nın tarihini yansıttığını belirtti.

Guinness Rekorlar Kitabı Temsilcisi Şadi Cad ise tablonun, Rekorlar Kitabı'na girmek için gerekli şartları yerine getirdiğini ve yeni bir rekor kırdığını kaydetti. Cad, Guinness Rekor belgesinin sanatçı Salihi'ye teslim edildiğini aktardı.



Katar Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Dairesi Müdürü Meryem Yasin el-Hamadi de tablonun Rekorlar Kitabı'na girmesinin, spor, kültür ve sanatı birleştiren önemli bir olay olduğunu ifade etti.



İranlı sanatçı İmad Salihi ise kültürel ve sanatsal boyutu olan tablonun, Arap ve Doğu kültürünü tüm dünyaya tanıttığını dile getirdi.



Salihi'nin 5 ay boyunca üzerinde çalıştığı tablo 9 bin 652 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Tabloda, FIFA Dünya Kupalarının (1930-2022) tarihi; futbolun önde gelen isimleri ve semboller üzerinden Arap harfleriyle harmanlanarak anlatılıyor.