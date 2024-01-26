Gana'da 6 kişi darbe planladıkları gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'daki Yüksek Mahkeme'de 2021'de görülmeye başlanan vatana ihanet davası sona erdi.



Mahkeme, 10 kişiden 4'ünü serbest bırakırken, aralarında 3 askerin de bulunduğu 6 kişiyi 2019'da hükümete karşı darbe yapmayı planlamaktan suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.



Başsavcı Godfred Yeboah Dame, yaptığı açıklamada, kararın "ulusa, istikrarı bozmak ya da anayasayı devirmek için örgütlenmenin hoş görülmeyeceği ve oldukça ciddiye alınacağı yönünde güçlü bir sinyal gönderdiğini" belirtti.



Gana'da 1966'dan bu yana ilk kez idam cezası kararı verildi.