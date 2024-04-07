Gazze insan yapımı kıtlıkla mücadele ediyor

İsrail bombardımanının 6 aydır sürdüğü Gazze'de açlık şiddetleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir rapor, Gazze'nin insan yapımı bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), "1,1 milyon insan, Gazze'nin yarısından fazlası, felaket boyutunda gıda güvencesi yaşarken kıtlık kaçınılmaz hale geliyor" ifadesiyle bir rapor paylaştı.

Rapora göre, özellikle yardımın ulaştırılması zor olan Gazze'nin kuzeyinde birçok çocuk açlıktan öldü.

Gazze Şeridi'ndeki tüm nüfusun, yani 2,23 milyon insanın, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirten rapor, "Mart ortasından temmuz ortasına kadar, en olası senaryoda ve Refah'ta bir kara saldırısını da içeren çatışmanın tırmanacağı varsayımı altında, nüfusunun yarısının kıtlıkla karşılaşması beklenmektedir" diye belirtti.

Bunun, IPC Keskin Gıda Güvensizliği ölçeğindeki en ciddi seviye olduğu ifade edildi.



İsrail geçen hafta, Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermek için kuzeyde bir yardım rotası açacağını duyurmuştu.



BM, kuşatma altındaki bölgenin tamaının gıda, yakıt ve ilaçta ciddi kıtlık çektiğini belirtiyor.



Yardım kuruluşları, Gazze'ye giden yardımlar üzerindeki İsrail güvenlik kontrollerinin "karmaşık" ve "keyfi" olduğunu söylerken, İsrail yardımı engellemediğini iddia ediyor ve izin verilen malların dağıtımını yapamayan kuruluşları suçluyor.

