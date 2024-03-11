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Gazze'ye ilk denizden yardım:  Gemi hala Kıbrıs'tan yola çıkmadı

Tel Aviv hükümetinin ilk kez Gazze'ye denizden yardıma izin vereceğini açıklamasının ardından yardım yüklü bir gemi bu hafta sonu Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazırlandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geminin hafta sonu yola çıkacağını bildirmişti. Pazar günü Gazze'ye hareket etmesi beklenen insani yardım gemisi "teknik aksaklıklar" nedeniyle hala Kıbrıs'ta demirli durumda.

Gazze'ye ilk denizden yardım:  Gemi hala Kıbrıs'tan yola çıkmadı

Yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen 200 tonluk gıdanın deniz yoluyla 'ye ulaştırılması planlanıyor.

Yardım yüklü geminin bu hafta sonu 'tan yola çıkması bekleniyordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis cumartesi günü gazetecilere, "Gemi önümüzdeki 24 saat içinde Larnaka'dan hareket edecek. Güvenlik nedeniyle ne zaman olacağını belirtemiyorum" diye konuşmuştu.

Ancak gemi bugün hala Kıbrıs limanında demirli.

Gazze için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

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TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE YOLA ÇIKAMADI

Kıbrıs radyosunun (RIK) haberine göre, Gazze'ye 200 ton gıda taşıyacak gemi "teknik sorunlar" nedeniyle Pazar gecesi Kıbrıs'ta demirli kaldı.

Misyonu yöneten yardım kuruluşu durumun "hızla gelişen ve değişen bir durum" olduğunu söyledi ancak yetkililer "Open Arms" gemisinin yakında yola çıkmasını umuyor.

ABD askerleri Gazze yolunda: Geçici liman inşası başlıyor

ABD askerleri Gazze yolunda: Geçici liman inşası başlıyor

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YOLCULUK 2 GÜN SÜRECEK

Geminin AB'nin hafta sonu açılacağını söylediği yeni deniz rotasını kullanarak Gazze kıyısı açıklarına ulaşmasının yaklaşık iki gün sürmesi bekleniyor.

Gazze'ye yardım ulaştırmak giderek daha zor ve tehlikeli hale geliyor. Gıda Programı, konvoylarının "tam bir kaos ve şiddete" maruz kalmasından sonra geçen ay Gazze'nin kuzeyine yardım çalışmalarını durdurduklarını açıklamıştı.

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