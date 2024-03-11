Gazze'ye ilk denizden yardım:  Gemi hala Kıbrıs'tan yola çıkmadı

Yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen 200 tonluk gıdanın deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.



Yardım yüklü geminin bu hafta sonu Kıbrıs'tan yola çıkması bekleniyordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis cumartesi günü gazetecilere, "Gemi önümüzdeki 24 saat içinde Larnaka'dan hareket edecek. Güvenlik nedeniyle ne zaman olacağını belirtemiyorum" diye konuşmuştu.

Ancak gemi bugün hala Kıbrıs limanında demirli.