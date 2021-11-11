Göçmen dramı Avrupa kapısında

Belarus'un Polonya sınırı yakınında binlerce kişi, dondurucu soğukta sınırı geçmek için bekliyor. Sığınmacı krizi ile beraber patlak veren siyasi kriz de içinden çıkılmaz bir hal aldı.



Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenleri Polonya'ya iterek ve Rusya ile NATO'yu karşı karşıya getirmeye çalışarak "karma bir saldırı" düzenlediğini belirtti.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Von der Leyen Belarus'a yaptırımları genişleteceklerini açıkladı. Kriz'den dolayı Belarus yönetimini suçladı.



Rusya ise gerilimin artması üzerine Belarus hava sahasında devriye gezmek için nükleer kapasiteli iki stratejik bombardıman uçağı gönderdi.



Kremlin, Avrupa'yı kendi insan hakları ideallerini yerine getirememek ve Belarus'u "boğmaya" çalışmakla suçladı. AB'nin kriz nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.



Yüzlerce erkek, kadın ve çocuk, yeterli barınak, yiyecek, su ve tıbbi bakım olmadan dondurucu havada sınırı geçmek için bekliyor. Sınırı geçmeye çalışan sığınmacılarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerilim yükseliyor.



Belarus ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim geçen Mayıs ayından bu yana had safhada. Belarus, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını, "sahte bomba ihbarıyla" zorla indirip, uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i gözaltına almıştı.



Belarus'un bu hamlesi Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanmasına neden olmuştu.