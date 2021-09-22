Google, sonbahar mevsimine özel doodle hazırladı

Google, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilen 22 Eylül'e özel bir doodle hazırladı.

Kullanıclar, Google'da sonbaharı simgeleyen bu tasarıma tıklayarak sonbahar mevsimi ile ilgili içeriklere ulaşabiliyor.





SONBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?



Google'ın ana sayfasına taşıdığı Doodle'a tıklayınca kullanıcıların karşısına Sonbahar'ın tarihleri olan 22 Eylül – 21 Aralık çıkıyor.



Yaz ve kış mevsimleri arasında yer alan sonbahar, kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk geliyor.



SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?



Ekinoks olarak adlandırılan 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede ise sonbahar başlangıcı olarak kabul edilir.



23 Eylül'den itibaren Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi olur.