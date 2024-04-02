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Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak hava tatbikatı

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak hava tatbikatı

Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasından saatler sonra Savunma Bakanlığı, ve ile ortak tatbikat yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının da katıldığı ortak bir hava tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Bu tatbikat ülkeler arasında bu yıl yapılan ilk üçlü tatbikat oldu.

Tatbikatın, Kuzey Kore'nin gittikçe artan tehditlerini caydırmak ve tatbikata katılan ülkelerin buna karşılık verme kabiliyetlerini geliştirmek için düzenlendiği kaydedildi.

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KUZEY KORE TEHDİDİNE KARŞI ORTAKLIK

Açıklamada, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak tatbikatların genişletileceği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya, bugün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, sert tepki gösterdiği füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini söylemişti.

Kişida, "Bu, sadece ülkemizin güvenliğini değil bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini de ilgilendiren bir sorun ve kesinlikle kabul edilemez." diye konuşmuştu.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) ise Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.

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