Güney Kore, ABD'nin İran petrolüne yönelik tek taraflı yaptırımlarından muafiyet alabilmek için Washington yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.



Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'a göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarından etkilenen şirketlere finans desteğinin artırılacağı belirtildi.



Açıklamada, kasımda devreye girecek İran'ın petrol ticaretini engellemeyi hedefleyen tek taraflı ABD yaptırımlarından muaf tutulmak için ABD'li yetkilerle şu ana kadar iki görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.



SEUL İRAN'LA TİCARİ İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR



Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakan Yardımcısı Kang Sung-cheon ise İran'la ticari ilişkileri sürdürmek istediklerini belirterek, "Güney Kore hükümeti, İran'a yaptırımların Kore ekonomisine etkilerini en aza indirmek ve İran'la ticari ilişkileri sürdürmek için ABD yönetimiyle İran petrolüne yaptırımlardan muaf tutulma konusundaki istişarelerini sürdürecek." dedi.



ŞİRKETLER ABD'DEN PETROL İTHAL ETMEYE BAŞLADI



Bu arada Güney Koreli petrol şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkenin petrol ihtiyacını ABD, Avustralya, Katar ve Nijerya gibi ülkelerden temin etmeye başladı.



İran Ulusal Petrol Şirketi verilerine göre, Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 290 bin varil ham petrol ithal ediyordu.



Güney Kore'nin en büyük petrol şirketi "SK Innovation", ABD yaptırımları nedeniyle temmuzdan itibaren İran'dan ham petrol ithalatını durduğunu açıklamıştı.



﻿İKİNCİ YAPTIRIM PAKETİ KASIMDA DEVREYE GİRECEK



ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çekmiş, 7 Ağustos'ta İran'a ilk aşama yaptırımları geri getirmişti. ABD, Tahran yönetimine altın ve değerli maden alım satımına, otomotiv sektörüne ve sivil havacılık gibi alanlarda yaptırımları devreye sokmuştu.



Washington, uyguladığı tek taraflı yaptırımlara bütün ülkelerin uyması konusunda baskı ve tehdit politikasını devreye sokarken başta Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeler ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kendi çıkarlarına uygun olmayacağını ilan ederek yaptırımlara uymayacaklarını açıkladı.



ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

