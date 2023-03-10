Gürcistan'da hükümetten geri adım: "Yabancı ajan" yasa tasarısı geri çekildi

HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI



İktidardaki "Gürcü Hayali" partisi "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkındaki yasa tasarısını geri çekti



Partiden gelen açıklamada "desteklediğimiz yasa tasarısını hiçbir çekince olmaksızın koşulsuz olarak geri çekiyoruz" denildi.



Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını içeriyordu.Yasaya uymamaları halindeyse bu kuruluşlar para cezalarıyla karşı karşıya kalacaktı.



İktidar partisi, yasanın ülkenin en güçlü kurumlarından biri olan Gürcü Ortodoks Kilisesi'ni eleştirenlerin maskesini düşürmek için gerekli olduğunu savunuyordu.



DEVLET BAŞKANI VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Tasarıya muhalif isimlerden biri olan Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, masasına gelmesi halinde veto edeceğini açıklamıştı.



Zurabişvili tasarıyı muhalefeti bastırmak için 2012 yılında kullanılan Rus yasasına benzetmişti. Tasarı, Avrupa birliği yetkililerinin kınamasının ardından Gürcistan'ın birliğe üyeliğini destekleyenleri öfkelendirdi.

ONBİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI



Parlamentonun salı günü yasa tasarısına ilk onayı vermesinin ardından

onbinlerce kişi parlamento binası önünde toplandı. Şiddet olaylarına dönüşen gösteriler ertesi gün de sürerken, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti, 70'den fazla kişi gözaltına alındı.



Muhalifler de tasarının, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılma umutlarını tehlikeye atan, Rusya'dan ilham alan otoriter bir değişim olduğunu savunuyor.



Muhalefetteki Droa partisi hükümet tasarıyı resmen kınayana ve gösterilerde gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar protestoların devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin Gürcistan delegasyonu tasarının geri çekilme kararını memnuniyetle karşıladı.