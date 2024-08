Hamas: ABD, İsrail'in ateşkese engel olan tutumunu benimsiyor

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakere sürecine işaret ederek, "ABD, anlaşmayı imzalaması için İsrail'e baskı konusunda ciddi değil. İsrail her seferinde yeni şartlar dayatıyor, ABD yönetiminin de Tel Aviv'in bu tutumunu benimsiyor" diye konuştu.



Şu ana kadar Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasındaki aksaklıkların sebebinin de bu durum olduğunu aktaran Ebu Zuhri, şunları aktardı:



"Hamas, Mısır, Katar ve ABD'li arabulucuların 2 Temmuz'daki önerisini kabul etti. Ancak İsrail, önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasının ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmasına rağmen anlaşmaya yeni şartlar dayattı."

"ANLAŞMANIN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"



Ebu Zuhri, Hamas'ın tutumuna ilişkin, "Hamas olarak 2 Temmuz'da açıklanan teklife bağlılığımızı teyit ettik ve bu anlaşmanın uygulanması için bir planın yapılmasını bekliyoruz" dedi.



Topun artık İsrail ve ABD'nin sahasında olduğunu dile getiren Ebu Zuhri, "ABD yönetimi, gerçekten bir anlaşmanın sağlanmasını istiyorsa işgalci İsrail'i, Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya ve daha önceki anlaşmalara bağlı kalmaya zorlasın" diye konuştu.

NETANYAHU ŞARTLARINDA ISRARCI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.



Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.



"MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"



Hamas yöneticilerinden Ebu Zuhri, Gazze'deki sıcak gelişmelere de değinerek, "Her koşulda Filistin halkını korumayı ve işgalciye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



İşgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelere ve İsrail ordusunun saldırı alanını genişletmesine ilişkin "Siyonist işgalciler, sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da ve Filistin'in her noktasında suç işlemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullanan Ebu Zuhri, şunları kaydetti:



"İşgalciler, suçlarına paravan olması için ABD ve Avrupa'ya yatırım yapmaya devam ediyor. Batı Şeria'da (Aksa Tufanı) 7 Ekim olmadı ancak buna rağmen İsrail uçakları her gün Batı Şeria'daki kentleri, beldeleri ve mülteci kamplarını bombalıyor."