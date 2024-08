Haniye suikastı ile ilgili yeni iddia: Dışarıdan gelen bir füze ya da mermiyle öldürüldü

ABD'de New York Times gazetesi, Haniye’nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

Kaddumi, "Saldırının gerçekleştiği odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının patlama sonucu yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek." dedi.

HANİYE'NİN KANI HENÜZ KURUMADI



İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.



Kaddumi, "Haniye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler." diye konuştu.



TAHRAN'A GİTTİĞİNDE SIKLIKLA GİTTİĞİ YERDİ

Haniye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekanla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük. Tören sonrası Haniye ve İran İslami Şura Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Haniye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgahına gitti." ifadelerini kullandı.



Söz konusu mekanın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Haniye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Haniye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekandı." diye konuştu.



NEW YORK TIMES'IN HABERİNE YANIT

New York Times'ın suikastla ilgili iddialarının doğruluğunu sorgulayan Kaddumi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"New York Times muhabiri acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var? Bu mantıksız bir iddia ve hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ortaya attıkları hikaye tam bir saçmalık. Şehit Haniye, eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldüğünde de aynı yerde misafir edildi. O zaman suikast neden şimdi gerçekleşti? ABD'den yeşil ışık şimdi geldiği için mi, yoksa o vakit onu öldürmemeye dikkat ettikleri için mi?"



Kaddumi, halihazırda, İsrail'den uluslararası düzeyde nasıl hesap sorulacağıyla ve "ABD'nin arka çıktığı Siyonist varlığın bitmek tükenmek bilmeyen fanatizmine karşı" nasıl birlik olunacağıyla meşgul olunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



New York Times, 1 Ağustos'taki haberinde, Haniye’nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Haniye’nin kaldığı odaya yerleştirildiğini öne sürmüştü. Haniye’nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını iddia etmişti.