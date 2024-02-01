Hindistan'da 600 yıllık tarihi cami yıkıldı

Indian Express gazetesinin haberine göre Akhonji Camisi imamı Zakir Hüseyin, sabah namazı için hazırlık yaparken caminin polis tarafından basıldığını iddia etti.

İmam medresede eğitim gören çocukların toparlanıp 10 dakika içerisinde camiyi terk etmelerinin emredildiğini belirtti.



Yeni Delhi Kalkınma İdaresi'nin herhangi bir bilgi vermeden Akhonji Camisi'ni yıktığını kaydeden Hüseyin, yıkımın videoya alınmaması için telefonuna el konulduğunu ve yetkililerin içerideki Kur'an-ı Kerimleri bile almalarına izin vermediğini kaydetti.



Yıkımdan dolayı camiye bağlı Bahrul Uloom medresesinde okuyan talebelerin mağdur olduğunu ifade eden Hüseyin, caminin bahçesinde mezarların da olduğu bilgisini de paylaştı.



İmam Hüseyin, yetkililerin kanıt bırakmamak için çıkan molozları da derhal toplattığını söyledi.



Yerel halk, caminin Babür İmparatorluğu döneminde inşa edildiğini ve yapının yaklaşık 600 ila 700 yıllık olduğunu belirtti.