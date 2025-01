İklim aktivistleri bu kez tiyatro sahnesini engelledi

Just Stop Oil çevreci kampanya grubunun iki protestocusu, Londra West End'deki Theatre Royal Drury Lane’de, Sigourney Weaver'ın başrolünü üstlendiği The Tempest adlı tiyatro oyununun gösterimini engelledi.



Pazartesi akşamı gerçekleşen protestoda bir erkek ve bir kadın sahneye çıkarak gösteriyi durdurdu. Protestocular, bir konfeti patlatarak, “Gösteriyi durdurmak zorundayız, bayanlar ve baylar, üzgünüz” şeklinde bir açıklama yaptı.



Hollywood yıldızı Sigourney Weaver, sahnede sandalyede otururken personel tarafından sahneden uzaklaştırıldı.



Just Stop Oil tarafından paylaşılan videoda, protestocuların sahneden indirildikten sonra hem yuhalandıkları hem de birkaç tezahüratla alkışlandıkları görüldü.



“1.5 derecenin üzeri küresel bir gemi kazasıdır” yazılı turuncu bir pankart taşıyan protestocuların pankartı, 2024 yılında küresel sıcaklığın uluslararası düzeyde kabul edilen 1.5C hedefinin üzerine çıktığını gösteren son bulgulara dikkat çekmek amacıyla taşındığını belirtti.



Çevreci grup, geçtiğimiz yıllarda Chelsea Flower Show, Proms, Stonehenge ve National Gallery gibi önemli etkinliklerde ve mekânlarda da benzer protestolara imza atmıştı. Bu ayın başlarında ise doğa bilimci Charles Darwin'in Westminster Abbey'deki mezarının üzerine sprey boya ile yazı yazan iki kadın tutuklanmıştı.