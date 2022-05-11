İklim değişikliği göldeki cesetleri ortaya çıkardı

ABD’de yaşanan yoğun kuraklık nedeniyle ülkede 40 milyon kişiye su sağlayan bir gölde cesetler bulundu.

Las Vegas’ta yer alan Mead Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle iki ceset gün yüzüne çıktı.

Cesetlerin bulunmasıyla ilgili konuşan bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle ABD’nin birçok bölümündeki göllerde su seviyelerinin azaldığını, özellikle Nevada’da yer alan Mead Gölü'ndeki su seviyesinin çarpıcı biçimde düşmesine neden olduğunu aktardı.

1 Mayıs'ta gölde balıkçılık faaliyeti sürdürenler tarafından Mead Gölü'nde bir fıçı içerisinde bir ceset bulunduğu açıklanırken, Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı dedektifleri, kurbanın bulunduğu sıradaki giysi ve ayakkabılara dayanarak kişinin 1970'lerin ortasında veya 80'lerin başlarında öldürüldüğüne inandıklarını vurguladı.

40 YIL ÖNCE 30 METRE DERİNE GÖMÜLDÜ



Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı cinayet masasından Teğmen Ray Spencer yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin kıyıdan birkaç yüz metre uzakta yaklaşık 30 metre derinliğe 40 yıl önce gömüldüğünü söyledi.



Spencer, "Su seviyesi şimdiye kadar düşmemiş olsaydı, asla bulamazdık" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz Cumartesi günü ise gölde başka bir insana ait kemiklere rastlanırken, Ulusal Park Servisi’nin iskelet kalıntılarını alarak ölüm nedeninin araştıracaklarını söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük insan yapımı gölü olan Mead, Colorado Nehri üzerindeki Hoover Barajı'nın oluşturulmasıyla kuruldu.



40 milyon ABD'liye su sağlayan gölün kapasitesi ise son yıllarda yüzde 30 düşerken, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nden tarih profesörü Michael Green, "Göl daha çok kurursa, çok ilginç şeylerin yüzeye çıkması çok olası" derken, "Birkaç ceset daha olacağına bahse girerim" ifadelerini kullandı.