İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

İngiltere'de hükümet, corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları, uluslararası seyahatlere yönelik yasakları arttırarak sıkılaştırdı.

Hükümet bugün Mısır, Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Sudan, Srilanka, Trinidad ve Tobago ülkelerinin "riskli" ülkelerin bulunduğu sarı listeden "yüksek riskli" ülkelerin yer aldığı kırmızı listeye taşıdığını duyurdu. Söz konusu ülkelere, 8 Haziran Salı günü yerel saatle 04.00 itibariyle kırmızı liste kurallarının uygulanacağı belirtildi.



TÜRKİYE DE LİSTEDE

Ülkedeki mevcut uygulamaya göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantina uygulaması gerekiyor.



Hükümetin uluslararası seyahat kurallarını belirleyen listeye eklediği son 7 ülke ile toplamda 50 ülke, İngiltere'nin "yüksek riskli" olarak değerlendirdiği kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı listedeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.



PORTEKİZ SARI LİSTEYE TAŞINDI



İngiltere'ye seyahatlerde "güvenli ülkeler" olarak belirlenen yeşil listede bulunan Portekiz, bugün hükümetin kararıyla sarı listeye taşındı. Seyahat kuralları gereğince sarı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve bu süre içerinde iki kez korona virüs testi olmaları gerekiyor.



"KISITLAMALARI AĞIRLAŞTIRMAKTAN ÇEKİNMEM"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, İngiltere'nin Covid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarını "gerekirse ağırlaştırmaktan çekinmeyeceğini" söyleyerek, daha fazla ülkenin yeşil listeden sarı listeye, sarı listeden ise kırmızı listeye taşınabileceğini belirtmişti. Johnson, öncelikli hedefinin, "aşıları yaygınlaştırmak ve İngiltere halkını korumak" olduğunu söylemişti.



NÜFUSUN YARISI AŞILANDI

İngiltere'de yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşının her iki dozunu da almasıyla tamamen aşılandığı belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin Covid-19 ile mücadelesine yönelik "ulusal büyük bir çaba" gösterdiğini söyledi.



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