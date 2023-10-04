İngiltere'de gençlere sigara satışının yasaklanması planlanıyor

"GÖÇMEN TEKNELERİNİ DURDURMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Sunak, konuşmasında, partisinin önemli vaatlerinden "düzensiz göçün engellenmesi" konusuna da değinerek, "Hiçbir şekilde olmak istediğimiz yerde değiliz, ancak kimsenin size ilerleme kaydetmediğimizi söylemesine izin vermeyin." ifadesini kullandı.



Hükümetinin, yasa dışı göçmenlerin hızlı bir şekilde gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesine ilişkin ortaya koyduğu çabayı özetleyen Sunak, "Göçmen teknelerini durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.



- Yüksek hızlı tren projesi HS2'nin Manchester'a ulaşacak kuzey hattı iptal edildi



Sunak, son günlerde ülke kamuoyunun gündeminde yer alan yüksek hızlı tren projesi HS2'nin Manchester'a ulaşacak kuzey hattını iptal ettiğini açıkladı.



Projenin Birmingham ve Euston'ı birbirine bağlayan kısmını hükümetin tamamlayacağını aktaran Sunak, "İptal edilen kısım yerine, tasarruf ettiğimiz tüm parayı, ki bu 36 milyar sterlin, ülkenin kuzey, Midlands ve diğer bölümlerindeki farklı ulaşım projelerine yatıracağız." dedi.



Sunak ayrıca vergi kesintilerini gündeme almadıklarını ve "enflasyonu düşürmenin en büyük vergi indirimi" olduğunu sözlerine ekledi.



HS2 yüksek hızlı tren projesi ülkenin en büyük mevcut altyapı yatırımı özelliği taşıyordu. Projenin Londra ve Batı Midlands bölgesini birbirine bağlaması, Birmingham'a kadar uzandıktan sonraki aşamada kuzeyde Crewe, Manchester ve Leeds'e ulaşması hedefleniyordu.