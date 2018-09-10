İngiltere ve Galler'de 5 milyon 600 bin üyesi bulunan İşçi Sendikalari Konfederasyonu hükümete çağrı yaptı.



Hükümetten işçilerin daha az çalışıp aynı parayı kazanması için harekete geçmesini talep eden İngiltere'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu, "Sermaye sahiplerinin yeni teknolojiler sayesinde elde ettikleri karı çalışanlarıyla paşlaşması zorunlu kılınırsa, yüzyıl içinde haftada dört gün mesai mümkün olacak" değerlendirmesi yaptı.



Geçmişte sendikalar haftada 2 gün tatil ve çalışma saatlerinin kısaltılması için mücadele vermişti. Konfederasyon sıradaki mücadelenin hafta tatilini üçe çıkarmak olduğunu ilan etti.



"Centre for Cities" adlı bir kuruluş, 2030 yılına kadar İngiltere'de 3,6 milyon işin makineler tarafından yapılabileceğini duyurmuştu.



Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka, robot teknolojisi ve otomasyonun İngiltere ekonomisine 200 milyar sterlin yani yaklaşık 1,7 trilyon türk lirasi katkı yapması bekleniyor.



Konfederasyonun anketine göre işçilerin yüzde 51'i yeni teknolojinin işçilerin değil sermaye sahiplerinin çıkarına kullanacağından endişe ediyor.

