İp atlayarak adını Guinness'e yazdırdı: Dakikada 388 kez atladı

Çinli öğrenci Alapati Yimaier (23), Changji Üniversitesi spor salonunda 100'den fazla öğrenci ve öğretmenin karşısında bir dakikada 388 kez ip atlayarak, adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. Rekor sahibi Alapati, “Atlamayı bitirdiğim anda bacaklarım titriyordu ve zihnim bomboştu” dedi.



Ortaokuldayken okulun ip atlama kulübüne katıldığını belirten Alapati Yimaier, “Eğlenceli bir şey olarak başladı ama tutkuyla bağlandım. Okul kulübüne katıldıktan kısa süre sonra bu sporda yeteneğim olduğunu fark ettim ve okul çıkışı geç saatlere kadar antrenman yaptım” ifadelerini kullandı.



Changji Üniversitesi'nde spor bölümüne başlayan Alapati Yimaier, okulun ip atlama takımına katıldı ve burada ünlü antrenör Chen Bingjie'nin rehberliğinde sistematik eğitim aldı. Alapati, “Koç Chen, bana sadece tekniği öğretmedi, ritmimi geliştirdi ve özellikle rekabet baskısı altında zihinsel dayanıklılığımı güçlendirdi” diye konuştu.

"HER KÜÇÜK GELİŞME HEDEFİME BİRAZ DAHA YAKLAŞTIRDI"



Alapati, Ekim 2024'te, Çin Uluslararası İp Atlama Açık'ta erkekler üç dakikalık tek ip atlama şampiyonluğunu elde etti. Bu şampiyonluğun kariyerinde dönüm noktası olduğunu ve Guinness Dünya Rekoru kırdığını aktaran Alapati, “İlk başta yoğunluk dayanılmazdı. Bacaklarım o kadar ağrıyordu ki, uyuyamadım ama her küçük gelişme beni hedefime biraz daha yaklaştırdı” dedi.



Antrenör Chen Bingjie ise Alapati'nin öz disiplininin ilham verici olduğunu vurgulayarak, “Umarım mezun olduktan sonra da hayallerinin peşinden aynı tutkuyla koşmaya devam eder” ifadesini kullandı.



Alapati Yimaier, koçuna ve üniversitesine teşekkür ederek, “Onlar olmasaydı bu mümkün olmazdı. Chen bana her zaman 'Neden başladığını unutma' dedi. İp atlama antrenörü olmak ve yıllar içinde öğrendiğim beceriler ile dersleri paylaşmak istiyorum. Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı hayal eden herkes için bir tavsiyem var; 'Fikriniz varsa, peşinden gidin. Deneyene kadar sınırlarınızı asla bilemezsiniz'" diye konuştu.