İran asıllı Danimarkalı sanatçı Bazrafkan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı

İran asılı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Bazrafkan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Danimarka'da birden fazla şehirde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı

Danimarka'da birden fazla şehirde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı

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'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde -ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Bazrafkan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı - 1
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırı

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YASAL ADIMLAR TARTIŞILIYOR

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son dönemde ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.

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