Yargı sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Eceyi, "Yargı ve emniyet teşkilatı güvenlik güçlerini tehlikeye atmak isteyen bütün kişi ve gruplara kararlılıkla karşı koyacak" dedi.
İranlı yetkili Eceyi, İsyan çıkarmanın ABD'nin İran'a karşı psikolojik savaşının parçası olduğunu söyledi.
İran'da son dönemde büyük ölçüde ekonomik konulardan kaynaklanan protesto dalgası yaşanıyor.
İran'dan "isyan" açıklaması
Dünya
İran'da son dönemde görülen protesto dalgasının ardından yargıdan bir açıklama geldi. Yargı sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Eceyi, "ABD ya da diğer düşmanlar tarafından istismar edilebilecek isyana kararlılıkla karşı konulacağını" söyledi.
Yargı sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Eceyi, "Yargı ve emniyet teşkilatı güvenlik güçlerini tehlikeye atmak isteyen bütün kişi ve gruplara kararlılıkla karşı koyacak" dedi.