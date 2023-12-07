İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu: Kazanırsam başbakanla dövüşeceğim!

MCGREGOR'DAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI



MMA şampiyonu McGregor, daha önce Dublin isyanları sırasında ''nefreti kışkırttığı'' gerekçesiyle polis tarafından soruşturulmuştu .



Yaşları 5 ile 6 arasında değişen üç çocuk ile 30'lu yaşlarındaki bir kadının Dublin şehir merkezindeki bir okulun önünde bıçaklı saldırıya uğramasının ardından McGregor, ''Bugün İrlanda'nın Dublin şehrinde akli dengesi yerinde olmayan bir yabancı tarafından masum çocuklar acımasızca bıçaklandı.'' ifadelerini kullandı.



İrlanda'da asla görülmemesi gereken ciddi bir tehlike olduğunu ve bu korkutucu eylemden sonra halkı desteklemek için hiçbir aksiyon alınmadığını vurguladı.



McGregor soyal medyada yaptığı açıklamada, ''Yeterince iyi değil. Değişiklik yapın veya yol açın. Zafer için İrlanda. Tanrı bugün saldırıya uğrayanların yardımcısı olsun, dua ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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