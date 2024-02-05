İskoçya'dan zam kararı: En düşük alkol fiyatı yüzde 30 artacak

İskoçya'da son üç yılda alkole bağlı ölümlerde yüzde 25'lik bir artış yaşanırken, alkol tedavisi hizmetlerinden yararlanan kişilerin sayısı son on yılda yüzde 40 azaldı.



Alkol için minimum birim fiyatının Mayıs başından itibaren yüzde 30 zamlanması bekleniyor.



İskoçya Halk Sağlığı, asgari fiyatlandırmanın "tamamen alkole atfedilebilecek" ölümlerde yüzde 13,5'lik bir düşüş yarattığını söyledi.



Tedbiri uzun süredir savunan eski İskoç Liberal Demokrat lideri ve ekonomi sözcüsü Willie Rennie, bakanların önerileri dinlemiş olmasından memnun olduğunu söyledi.



Rennie asgari fiyatlandırma sistemini savunarak, "İskoçya'da haftada 20'den fazla kişi alkolün kötüye kullanılması nedeniyle ölüyor. Bu nedenle alkolün hayatları ve toplulukları mahvetmesini durdurmak için adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.



Şarap ve Alkollü İçki Ticareti Derneği, bu hafta minimum fiyatlandırmanın tamamen kaldırılması için çağrı yapmayı planlıyor.



Dernek bunun alkol bağımlılığıyla mücadelede etkisiz ve adaletsiz bir yol olduğunu ve yaşam maliyetini haksız yere artırdığını öne sürüyor.

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