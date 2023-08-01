İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an'a yönelik saldırılarla ilgili AB'ye heyet gönderecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT)18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı. Toplantının gündeminde Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar vardı.



Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Danimarka'da yaşanan saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek adına Avrupa Birliği Komisyonu'na heyet gönderme kararı aldığı öğrenildi. Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere, İsveç ve Danimarka ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri ve gerekli pozisyonu almaları için çağrıda bulunuldu. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan İslamofobi Gözlemevi'nin ise kapasitesinin genişletileceği açıklandı. Toplantıda ayrıca, Birleşmiş Milletler'den de İslamofobi ile mücadele için özel raportör atanması istendiği belirtildi.

DANİMARKA VE İSVEÇ'TEN KARAR VE TAVSİYELERİ "DİKKATE ALACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Danimarka ve İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan karar ve tavsiyeleri "dikkate alacağız" açıklaması geldi.



Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İİT ve üye devletlerle karşılıklı saygı temelinde yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Danimarka son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemlerini kınadı ve ifade özgürlüğü kapsamında özel durumlara müdahale etme olasılığını araştırıyor." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de İİT toplantısından çıkan karara ilişkin, "Karar bir dizi teklif ve tavsiye içeriyor. Bunları dikkatle inceleyeceğiz ve İİT ülkeleriyle önemli diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Hükümet, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından gerçekleştirilen İslamofobik eylemlere mesafeli duruyor. Adalet Bakanlığı, düzen yasası ile ilgili yeni bir analiz çalışması yapıyor." açıklamasında bulundu.

İİT toplantısı sonrası yapılan açıklamada, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına yönelik yapılan mükerrer saldırıların şiddetle kınandığı ifade edilmişti.



İİT'nin, ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önüne geçecek önlemleri alması için AB Komisyonuna heyet gönderme kararı aldığı aktarılmıştı. İİT üyesi ülkeler, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkelerle ilişkilerini gözden geçirerek gerekli pozisyonu almaya çağrılmıştı.



Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istenmişti.



İİT'nin çevrim içi toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

