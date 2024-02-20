İspanya'da şaraphaneye saldırı: 80 bin şişelik şarap kaybedildi

İspanya'da kapüşonlu bir kişi şarap imalathanesine zorla girmesinin ardından bir fıçıdan diğerine koşup muslukları açarak şarabın yere dökülmesine neden oldu.

İspanya'nın Ribera del Duero bölgesindeki ünlü "Cepa 21" şarap imalathanesi saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak suç duyurusunda bulundu.

Şarap imalathanesi, olayın pazar günü sabah saat 3.30 civarında meydana geldiğini belirtti.

80 BİN ŞİŞELİK ZARAR



Açıklamaya göre saldırıda 80 bin şişeyi doldurabilecek 60 bin litrelik yüksek kaliteli şarap kaybedildi.



İşletme sahibi Jose Moro, hiçbir eşya çalınmadığı için davetsiz misafirin tek amacının işletmeye zarar vermek olduğunun açık olduğunu söyledi.



Moro açıklamasında, "Bu pek dengeli olamayan, sağduyusu olmayan ve nefretle hareket eden biri tarafından, sadece zarar vermek uğruna verilmiş bir zarar" dedi.



Moro ayrıca davetsiz misafirin fıçıları açabilmek için sistemi nasıl çalıştıracağını bilmesi gerektiğini de söyleyerek, "Her şey, kişinin nerede olduğunu bildiğini gösteriyor" diye ekledi.



Şarap imalathanesi polise şikayette bulundu ve polis soruşturma başlatıldığını doğruladı.