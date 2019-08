İspanya hükümeti, 107 sığınmacıyla günlerdir İtalya açıklarında bekleyen "Open Arms" gemisine Balear Adaları'na dümen kırma teklifinde bulundu. Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Open Arms"ın en yakın İspanyol limanına yanaşabileceği belirtildi. Ancak söz konusu gemiyi işleten İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, yaklaşık iki buçuk haftadır denizde olan gemideki insani durumun çok kötü olduğunu ve İtalya’nın Lampedusa Adası açığında bulunan "Open Arms"ın, en yakın İspanyol limanına ulaşmak için günlerce yol katedemeyeceğini bildirdi. İspanya’nın Balear Adaları, "Open Arms"ın şu an bulunduğu noktaya bin kilometreden fazla mesafede bulunuyor.



"107 BİTKİN SIĞINMACI"



Geçen Perşembe gününden bu yana İtalya’nın Akdeniz’deki en güney noktası olan Lampedusa yakınlarında bekleyen sığınmacılara yardım gemisi "Open Arms", İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin sert tavrı nedeni ile limana yanaşamıyor. Proactiva Open Arms tarafından yapılan açıklamada, "Gemimiz Lampedusa sahilinden sadece 800 metre uzaklıkta ve şimdi Avrupa devletleri, bizim gibi küçük bir STK’dan, 18 günlük beklemenin ardından, güvertedeki 107 bitkin kişi ile, ve kötü hava şartlarında üç gün daha yolculuk yapmamızı talep ediyor" denildi. Örgüt, İspanya’ya yolculuk yapılacaksa, bunun için gerekli olan her şeyin İtalya ve İspanya tarafından karşılanmasını istiyor. Bazı medya organlarına göre Proactiva Open Arms, olası bir İspanya yolculuğunun daha az sıkıntılı geçmesi için, sığınmacıların başka bir gemiye nakledilmesinden yana.



İTALYA GEMİNİN İSPANYA'YA GİTMESİNİ İSTİYOR



İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli ise, İspanya’ya gitmeyi kabul etmesi durumunda, İtalyan Sahil Güvenliği’ne ait bir geminin "Open Arms"a eşlik edebileceğini belirtti. Toninelli, "Open Arms"ın kaptanının İspanya’ya gitmeyi kabul edeceğini umduğunu ifade ederek, bu teklife karşı gelmesinin "tamamen anlaşılmaz" olacağını dile getirdi. "Open Arms" gemisinde bulunan sığınmacılardan bazıları Pazar günü kendilerini güverteden denize atarak, Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışmış, ancak gemi personeli bir süre sonra bu kişileri yeniden gemiye getirmişti. İspanyol televizyonunda yayınlanan görüntülerde tekrar gemiye getirilen sığınmacılardan bazılarının ağlama krizine girdiği ve bu kişilerle psikologların ilgilendiği görülmüştü.



AB KOMİSYONU'NUN TAVRI



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise tüm taraflara çözüm bulma çağrısında bulundu. Açıklamada, şu an için en önemli konunun, sığınmacıların bir yerde karaya basması olduğu ve devamında bu sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ile ilgili olarak görüşmelerin yapıldığını bildirdi. Komisyon Sözcüsüne göre, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Portekiz, İspanya ve Romanya sığınmacıları kabul edebileceğinin sinyalini vermiş durumda. "Open Arms" gemisinin hangi limanda demir atması gerektiği ile ilgili soruya da cevap veren sözcü, bunun Avrupa Birliği Komisyonu’nun görevi olmadığını ancak İspanya’nın gösterdiği iyi niyetten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



OCEAN VIKING DE AÇIK DENİZDE BEKLİYOR



AB Komisyonu Sözcüsü ayrıca, "Open Arms"a gösterilen dayanışmanın, Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütlerinin ortak kurtarma gemisi "Ocean Viking"e de gösterilmesini umduğunu ifade etti. Söz konusu gemi de 356 sığınmacıyla halen Malta ile İtalya arasında, bir limana yanaşmak için izin verilmesini bekliyor.



Sınır Tanımayan Doktorlar, denizden kurtarılan sığınmacıların neredeyse üçte birinin 18 yaşın altında olduğunu ve 92 tanesinin yanında ne bir anne-babanın, ne de bir başka yakının bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, "Kaçış yolunda korkunç şeyler yaşayan bu insanlar için beklemek yeniden çok büyük psikolojik baskılar yaşamak anlamına geliyor" denildi.