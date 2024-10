İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak mı? ABD basını, misilleme ihtimallerini yazdı

TRUMP İÇİN İDDİA: “ÖNCE NÜKLEER” DEDİ



New York Times'a göre İsrail içinde, ABD'deki bazı kaynaklar tarafından da desteklenen, artan bir çağrı var: Bu andan faydalanmak ve Amerikan istihbarat yetkilileri ile Batı'daki uzmanların sürekli olarak nükleer bomba üretiminin eşiğinde olduğunu iddia ettiği İran'ın nükleer kapasitesini geriletmek.



İran'ın nükleer tesislerine zarar verilmesi konusu, ABD'de iki parti arasındaki başkanlık kampanyasının konularından biri haline geldi.



Başkan Joe Biden ve yönetimi İsrail'i nükleer tesislere saldırma fikrinden caydırmaya çalışıp şimdi yapılacak böyle bir saldırının etkili olmayacağını ve tam ölçekli bir bölgesel savaşa yol açacağını iddia ederken, Cumhuriyetçi aday ve eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in “önce nükleeri vurup geri kalan her şeyi daha sonra halletmesi” gerektiğini iddia etti.



KAPASİTEYİ NE KADAR ZAYIFLATABİLİR?



Gazeteye göre İran'ın nükleer saldırısına ilişkin tartışmalar yeni soruları gündeme getirdi. Bu sorulara örnek olarak şunlar gösterildi:



“İsrail saldırırsa İran'ın nükleer kapasitesini gerçekten ne kadar zayıflatabilir? Yoksa sonuç sadece İran'ın nükleer programını daha da yeraltına itmek mi olur? Ancak bu da İran'ın ana nükleer tesislerine sınırlı da olsa düzenli erişimi olan az sayıdaki denetçiyi engellemesine neden olur mu? Peki ya bir İsrail saldırısı, İran liderlerinin nihayet bombayı şimdi ve burada yapmaya karar vermelerine yol açarsa?”



New York Times'ın iddiasına göre, eski ve mevcut üst düzey İsrailli yetkililer, İsrail'in tek başına saldırdığında İran'ın nükleer tesislerine “önemli zarar” verip veremeyeceği konusunda kuşkularını dile getirdi.



Ancak buna rağmen, son günlerde üst düzey Pentagon yetkilileri, İsrail'in gerçekten de bunu tek başına yapmaya hazırlanıp hazırlanmadığını merak etti ve “bu an gibi başka bir anları olmayabileceği” sonucuna vardı.