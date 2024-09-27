İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail bombardımanı, hafta başından bu yana Lübnan'a yönelik düzenlenen en geniş çaplı saldırı oldu. Hizbullah karargahı olduğu iddia edilen çok sayıda bina yıkıldı. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler de oldu.

İsrail 'in Lübnan 'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail bu kez Lübnan 'ın başkentine Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. Reuters saldırıların hedefinde Nasrallah'ın olduğunu bildirdi.

İSRAİL: NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, saldırıdan saatler sonra bir açıklama yaptı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada "Hassan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadesi kullanıldı.

Hizbullah kanadından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği son saldırıda 6 kişinin öldüğünü 91 kişinin ise yaralandığını açıkladı.



HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA



Hizbullah İsrail'in Nasrallah'a yönelik saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed şehrini hedef aldıklarını açıkladı.

Reuters ABD'nin saldırıdan önce edilmediğini bilerterek saldırı sırasında ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.



Amerikan ABC Temevizyonu, Hasrallah ve yardımcılarına kısa süre Beyrut'u ziyaret ederken saldırının gerçekleştiğini ABD'nin saldırıdan bir saatten bile az süre kala haberdar edildiğini açıkladı.



ABD Başkanı Joe Biden ise "ABD'nın Beyrut saldırısına ilişkin bilgisi yoktu" açıklaması yaptı.

Hizbullah Medya Ofisi ilerleyen saatlerde İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırı ile ilgili hiçbir açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.



"HİZBULLAH'TA ÜST DÜZEY İLETİŞİM KOPTU" İDDİASI



İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki banliyölerde bazı binaların tahliye edilmesi çağrısında bulundu. İsrail ordusu, "Önümüzdeki saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vuracağız" açıklaması yaptı.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Hizbullah hedeflerinin vurulmaya devam edildiği bildirildi. Ardından İsrail Beyrut'un güneyini ikinci kez vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını açıkladı. O binalarda Hizbullah'a ait gemisavar füzelerinin bulunduğu iddia edildi.



Reuters'a yakın kaynaklar ise Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri ile iletişiminin koptuğunu iddia etti.



HİZBULLAH'TAN KARŞI SALDIRI



Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldıralara karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki Safed ve Karmiel'e füze saldırısı düzenledi.



Celile bölgesine en az 60 füze fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail Ordusu füze saldırılarını doğruladı. Safed'e yapılan saldırıda ise 5 füzenin ateşlendiği bildirildi. Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği açıklandı.



İsrail polisi evde yangın çıktığını açıkladı. Hizbullah'ın saldırısında bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



ANADOLU AJANSI: NASRALLAH'IN KARARGAHTA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın merkez karargahları hedef alındığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Karargahta Hizbullah lideri Nasrallah'ın olup olmadığı kontrol ediliyor.



Hizbullah televizyonunda saldırı hakkında, "Eşi görülmemiş bir saldırıydı. İsrail sınırı olmayan bir çılgınlık içinde." ifadelerine yer verildi.



Saldırının başında Hizbullah'a yakın kaynaklar Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.