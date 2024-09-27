İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
İsrail, Hizbullah'ın kalesi Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde Nasrallah'ın evinin de bulunduğu hedefleri vurdu. İsrail ordusu, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu, Hizbullah lider Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı iddia etti. Açıklamada "Hassan Nasrallah bir daha dünyayı terörize edemeyecek" ifadesine yer verildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail bu kez Lübnan'ın başkentine Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. Reuters saldırıların hedefinde Nasrallah'ın olduğunu bildirdi.
Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi bir dizi hava saldırısıyla hedef alındı.
İsrail bombardımanı, hafta başından bu yana Lübnan'a yönelik düzenlenen en geniş çaplı saldırı oldu. Hizbullah karargahı olduğu iddia edilen çok sayıda bina yıkıldı. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler de oldu.
İsrail Başkanlık Ofisi Netanyahu'nun bu gece İsrail'e döneceğini duyurdu.
İSRAİL: NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu, saldırıdan saatler sonra bir açıklama yaptı.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada "Hassan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadesi kullanıldı.
Hizbullah kanadından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği son saldırıda 6 kişinin öldüğünü 91 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA
Hizbullah İsrail'in Nasrallah'a yönelik saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed şehrini hedef aldıklarını açıkladı.
Reuters ABD'nin saldırıdan önce edilmediğini bilerterek saldırı sırasında ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Amerikan ABC Temevizyonu, Hasrallah ve yardımcılarına kısa süre Beyrut'u ziyaret ederken saldırının gerçekleştiğini ABD'nin saldırıdan bir saatten bile az süre kala haberdar edildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden ise "ABD'nın Beyrut saldırısına ilişkin bilgisi yoktu" açıklaması yaptı.
Hizbullah Medya Ofisi ilerleyen saatlerde İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırı ile ilgili hiçbir açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.
"HİZBULLAH'TA ÜST DÜZEY İLETİŞİM KOPTU" İDDİASI
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki banliyölerde bazı binaların tahliye edilmesi çağrısında bulundu. İsrail ordusu, "Önümüzdeki saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vuracağız" açıklaması yaptı.
İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Hizbullah hedeflerinin vurulmaya devam edildiği bildirildi. Ardından İsrail Beyrut'un güneyini ikinci kez vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını açıkladı. O binalarda Hizbullah'a ait gemisavar füzelerinin bulunduğu iddia edildi.
Reuters'a yakın kaynaklar ise Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri ile iletişiminin koptuğunu iddia etti.
HİZBULLAH'TAN KARŞI SALDIRI
Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldıralara karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki Safed ve Karmiel'e füze saldırısı düzenledi.
Celile bölgesine en az 60 füze fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail Ordusu füze saldırılarını doğruladı. Safed'e yapılan saldırıda ise 5 füzenin ateşlendiği bildirildi. Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği açıklandı.
İsrail polisi evde yangın çıktığını açıkladı. Hizbullah'ın saldırısında bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ANADOLU AJANSI: NASRALLAH'IN KARARGAHTA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR
İsrail ordusu ise Hizbullah'ın merkez karargahları hedef alındığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Karargahta Hizbullah lideri Nasrallah'ın olup olmadığı kontrol ediliyor.
Hizbullah televizyonunda saldırı hakkında, "Eşi görülmemiş bir saldırıydı. İsrail sınırı olmayan bir çılgınlık içinde." ifadelerine yer verildi.
Saldırının başında Hizbullah'a yakın kaynaklar Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
YARALILAR İÇİN ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
İsrail'in bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı.
Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusu tarafından saldırılar düzenlenen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananların ambulanslarla hastanelere nakledildiği aktarılan haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı ifade edildi.
NNA, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı, çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullanmıştı.
SALDIRILARDA 773 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.
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