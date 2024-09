İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail 'in Lübnan 'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail bu kez Lübnan 'ın başkentine Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. Reuters saldırıların hedefinde Nasrallah'ın olduğunu bildirdi.

YARALILAR İÇİN ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI



İsrail'in bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı.



Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusu tarafından saldırılar düzenlenen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananların ambulanslarla hastanelere nakledildiği aktarılan haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı ifade edildi.



NNA, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı, çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullanmıştı.



SALDIRILARDA 773 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.



Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.