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İsrail, topraklarının 1700 kilometreden vurulduğunu doğruladı

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler'in 1700 kilometre mesafeden attığı füzenin, topraklarını vurduğunu doğruladı. İlk kez bir Husi füzesi, İsrail topraklarını vurmuş oldu.

İsrail, topraklarının 1700 kilometreden vurulduğunu doğruladı

Savunma Kuvvetleri, Eilat kenti yakınlarını yaklaşık 1700 kilometre mesafeden vuran "şüpheli hava hedefinin" bir seyir füzesi olduğunu doğruladı.

Kızıldeniz yönünden İsrail'e atılan uzun menzilli füzenin sorumluluğunu 'deki destekli Husiler üstlendi.

Bu olayla birlikte ilk kez bir Husi füzesi, İsrail topraklarını vurmuş oldu

Daha önceki saldırılarda Yemen'den fırlatılan füzeler ve insansız hava araçları, komşu ülkeleri vurmuş ya da hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti.

Olayda herhangi bir hasar ya da yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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