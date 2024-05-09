İsrail'den Refah planı: Sınır kontrolü ABD'li şirkete verilecek iddiası

İsrail medyası, Refah operasyonundan sonra sınırın geçiş kontrolünün Amerikalı özel bir güvenlik şirketine bırakılacağını öne sürdü. ABD ve İsrail'in, silahlı bir sivil şirketin yardım kamyonlarının kontrolü de dahil olmak üzere, sınırdan geçişi denetlemesi konusunda anlaştığı bildirildi. Anlaşma sağlanan güvenlik şirketinin daha önce birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesinde görev yaptığı  iddia ediliyor.

İsrail'den Refah planı: Sınır kontrolü ABD'li şirkete verilecek iddiası
İSrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ta kara saldırısını sürdürüyor.

'in Haaretz gazetesi geçtiğimiz günlerde İSrail askerlerinin karadan da saldırmaya başladığı Refah kentinin sınırı hakkında yeni bir iddia öne sürdü.

Habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan yönetimine Refah sınır kapısının kontrolünü Amerikalı özel bir güvenlik şirketine bırakma taahhüdü verdi. Tel Aviv yönetiminin bu şirketle görüşme halinde olduğu aktarıldı.

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'DEN SINIR DENETİMİ

Silahlı bir sivil şirketin, yardım kamyonlarının denetlenmesi de dahil olmak üzere, geçitten geçişi denetlemesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

Güvenlik şirketinin daha önce birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesinde görev yaptığı kaydedildi.

Şirket bu ülkelerde, petrol sahaları, havalimanları, askeri üsler ve sınır noktaları gibi stratejik noktalarda görev yaptı.

Haberde, ordusunun Refah'taki sınır geçiş noktasında sürdürdüğü operasyonu sonlandırmasından sonra şirketin sorumluluğu devralacağı iddia edildi.

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GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜVENLİĞİ

Ortaya atılan iddia yeni uygulamaya geçecek bir fikir değil, özel güvenlik şirketleri zaten Şeridi'nde faaliyet gösteriyor ve bölgede çalışan yardım kuruluşlarına koruma sağlıyor.

Nisan ayında İngiliz güvenlik şirketi Solace Global'in üç çalışanı 'in World Central Kitchen yardım çalışanlarının aracına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

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