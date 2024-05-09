İsrail'den Refah planı: Sınır kontrolü ABD'li şirkete verilecek iddiası

İsrail 'in Haaretz gazetesi geçtiğimiz günlerde İSrail askerlerinin karadan da saldırmaya başladığı Refah kentinin sınırı hakkında yeni bir iddia öne sürdü. Habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan yönetimine Refah sınır kapısının kontrolünü Amerikalı özel bir güvenlik şirketine bırakma taahhüdü verdi. Tel Aviv yönetiminin bu şirketle görüşme halinde olduğu aktarıldı.

ABD'DEN SINIR DENETİMİ



Silahlı bir sivil şirketin, yardım kamyonlarının denetlenmesi de dahil olmak üzere, geçitten geçişi denetlemesi konusunda anlaştıkları bildirildi.



Güvenlik şirketinin daha önce birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesinde görev yaptığı kaydedildi.



Şirket bu ülkelerde, petrol sahaları, havalimanları, askeri üsler ve sınır noktaları gibi stratejik noktalarda görev yaptı.



Haberde, İsrail ordusunun Refah'taki sınır geçiş noktasında sürdürdüğü operasyonu sonlandırmasından sonra şirketin sorumluluğu devralacağı iddia edildi.

