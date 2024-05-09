İsrail'den Refah planı: Sınır kontrolü ABD'li şirkete verilecek iddiası

İsrail'in Haaretz gazetesi geçtiğimiz günlerde İSrail askerlerinin karadan da saldırmaya başladığı Refah kentinin sınırı hakkında yeni bir iddia öne sürdü.
Habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan yönetimine Refah sınır kapısının kontrolünü Amerikalı özel bir güvenlik şirketine bırakma taahhüdü verdi. Tel Aviv yönetiminin bu şirketle görüşme halinde olduğu aktarıldı.
ABD'DEN SINIR DENETİMİ
Silahlı bir sivil şirketin, yardım kamyonlarının denetlenmesi de dahil olmak üzere, geçitten geçişi denetlemesi konusunda anlaştıkları bildirildi.
Güvenlik şirketinin daha önce birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesinde görev yaptığı kaydedildi.
Şirket bu ülkelerde, petrol sahaları, havalimanları, askeri üsler ve sınır noktaları gibi stratejik noktalarda görev yaptı.
Haberde, İsrail ordusunun Refah'taki sınır geçiş noktasında sürdürdüğü operasyonu sonlandırmasından sonra şirketin sorumluluğu devralacağı iddia edildi.
GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜVENLİĞİ
Ortaya atılan iddia yeni uygulamaya geçecek bir fikir değil, özel güvenlik şirketleri zaten Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteriyor ve bölgede çalışan yardım kuruluşlarına koruma sağlıyor.
Nisan ayında İngiliz güvenlik şirketi Solace Global'in üç çalışanı İsrail'in World Central Kitchen yardım çalışanlarının aracına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
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