İtalya "terörizm" suçlamasıyla üç Filistinli'yi tutukladı

İtalya, üç Filistinli'yi "terörizm" suçlamasıyla tutukladı.

İtalya polisinden yapılan açıklamaya göre ülkenin orta kesimlerinde yaşayan ve belirtilmeyen bir ülkede saldırı planladıkları iddia edilen Filistinliler tutuklandı.

Roma'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki l'Aquila'da yaşayan üç kişinini El Aksa Şehitleri Tugayları ile bağlantılı bir hücre kurdukları öne sürüldü.

Polis, üç Filistinlinin 15 yıla kadar hapis cezası öngören "terör amaçlı komplo kurmak" ya da "demokratik düzeni yıkmakla" suçlandığını söyledi.

Polis, "Şüpheliler din değiştirme ve propaganda faaliyetlerinde bulundular ve yabancı topraklardaki sivil ve askeri hedeflere karşı intihar saldırıları da dahil olmak üzere saldırılar planladılar" dedi.

Açıklamada, üç kişiden birinin İsrail tarafından arandığı ve bir İtalyan mahkemesinin bu kişi için iade talebini incelediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de yaptığı ayrı bir açıklamada, İtalya'nın aşırıcılık ve radikalleşmeye karşı her zaman tetikte olduğunu belirtti.