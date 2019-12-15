İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu (54 bin kişi tahliye edildi)

İtalya'nın güneyindeki Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. İçinde 40 kilogram dinamit bulunan bir metre uzunluğundaki bomba nedeniyle kent nüfusunun yarısından fazlası tahliye edildi.



İngiltere tarafından 1941'de atıldığı tahmin edilen bomba, geçen ay bir sinema salonunun restorasyonu sırasında tesadüfen bulundu. Toplam ağırlığı 200 kilogramı geçen bombanın imhası için bugüne kadarki en büyük tahliye operasyonu başlatıldı.

Yaklaşık iki kilometre çağında bir alan boşaltıldı. (54 bin kişi) Hemen hemen kent nüfusunun yüzde 60'ından fazlası tahliye edildi.

Havaalanı, tren istasyonu, iki hastane ve hapishane de kapatıldı.

Uzmanlar, askerin de desteğiyle bombayı imha etmek için harekete geçti. Operasyon, bomba imha robotuyla yürütülüyor.

