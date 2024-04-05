Japonya'da 2531 yılına kadar herkesin soyadı aynı olabilir

Japonya'da evli çiftlerin ayrı soyadları kullanmalarına izin verilmezse 500 yıl içinde tüm Japon vatandaşları aynı soyadını taşıyacak.

Tohoku Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Hiroshi Yoshida tarafından yürütülen çalışmada, Japonya 'nın çiftlerin tek bir soyadı seçmesi konusunda ısrarcı olmaya devam etmesi halinde, 2531 yılına kadar her bir Japon'un soyadının Sato-san olacağı öngörüldü.

Yoshida, tahminlerinin çeşitli varsayımlara dayandığını kabul etmekle birlikte, amacının mevcut sistemin Japon toplumu üzerindeki potansiyel etkilerini rakamlarla açıklayarak konuya dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Mart 2023'te yapılan bir araştırmaya göre Sato, toplam nüfusun yüzde 1,5'ini oluşturarak Japon soyadları listesinin başında yer alırken, Suzuki de ikinci sırada.