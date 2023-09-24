Japonya'da Prenses Kako, Covid-19'a yakalandı

İmparatorluk İşleri Ajansı, Prenses Kako'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tottori eyaletine düzenlediği gezi esnasında Prenses'in ateşinin yükseldiği ve eyaletteki otelde istirahate çekildiği belirtildi.
Kako'nun önceki gece, lise öğrencilerinin sergilediği etkinliğe katıldığı esnada yüz koruma maskesi takmadığı bildirildi.
Japonya İmparatoru Naruhito'nun 28 yaşındaki yeğeni Kako, tahtın varisi Veliaht Prens Fumihito'nun küçük kızı.
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