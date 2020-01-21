Johnson ve Sisi Libya'yı görüştü

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre ikili, pazar günü Berlin'de gerçekleştirilen Libya zirvesinin ardından bu ülkedeki son durumu görüştü.



Açıklamaya göre Johnson, Libya'da bir ateşkesin ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasına dönük BM öncülüğünde görüşmelerin gerekliliğinin altını çizdi.



İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede liderler, İngiltere ile Mısır arasındaki ticaretin artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varırken, iki ülke arasında özellikle eğitim alanındaki işbirliğinin artırılmasında anlaştı.



PROTESTOLARLA KARŞILANDI



Sisi, Johnson'ın ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen İngiltere - Afrika Yatırım Zirvesi kapsamında davet edildiği Londra'da protestolarla karşılanmıştı.



Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Sisi'nin İngiltere ziyareti öncesi Londra Polisi Terörle Mücadele Biriminden, "Mısır hükümeti ve devlet kurumları aleyhindeki güvenilir işkence iddialarını" soruşturmasını istemişti.



İngiltere'nin herhangi bir işkence suçunu, işlendiği yer neresi olursa olsun, soruşturmak ve kovuşturmakla yükümlü olduğuna dikkati çeken örgüt, bu kapsamda Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.

