Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor!

Harvard Üniversitesi'nde mülakatlarda sorulduğu iddia edilen bir zeka sorusu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve deneyenlerin yüzde 90'ını şaşırttı.



Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, üniversitenin antetli kağıdında yazılmış matematik problemi dikkat çekti. Soruda, “Yedi karısı olan yedi erkek varsa ve her erkeğin ve her kadının yedi çocuğu varsa, toplam insan sayısı kaçtır?” diye soruluyor.



2021 yılında internete düşen ve kısa süre içinde tekrar gündeme gelen bulmacayla ilgili, farklı yanıtlar üretmeye devam ediyor.

"SORU ASLINDA BİR KELİME OYUNU"



Yanıtlar arasında 21 kişi gibi düşük bir sayıdan, 448 gibi yüksek bir sayıya kadar değişen sayılar bulunuyor.



Bir sosyal medya kullanıcısı, sorunun bir kelime oyunu olduğunu ve matematiği doğru yapmadığınız sürece hiçbir cevabın yanlış olmayabileceğini belirtti. Diğer bir yorumcu, sorunun yorumlanma şekline bağlı olarak iki farklı cevabın mümkün olduğunu ifade etti. Eğer her erkeğin yalnızca bir eşi varsa, doğru cevap 63 kişi; ancak her erkeğin yedi karısı olduğu düşünülürse, cevap 392 kişi olarak hesaplanıyor.

"BELİRSİZLİK BİLEREK YAPILMIŞ"



Bir kullanıcı, “Bu çok muğlak, sanırım amaç da bu” diyerek, sorunun belirsizliğinin bilinçli olduğunu öne sürdü. Ayrıca, yedi çift (yedi erkek ve yedi eş) varsayımıyla toplam 14 kişi olduğu, her çiftin yedi çocuğu olduğu düşünülünce 49 çocuk eklenmesiyle toplam sayının 63 kişi olduğu belirtildi. Başka bir yorumda, her erkeğin yedi eşi olması durumunda, 49 eş ve her eşin yedi çocuğu olduğunda 392 kişilik bir toplam ortaya çıktığı ifade edildi.



Bu tür matematiksel zeka oyunları, insanları bilgiyi analiz etmeye ve cevabı çeşitli açılardan değerlendirmeye teşvik ediyor. Ayrıca, problemlerin nasıl daha küçük ve yönetilebilir adımlara bölündüğünü ve alışılmadık düşünme biçimlerinin kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarıyor.



Ancak, zeka testinin doğrudan Harvard Üniversitesi'nden gelip gelmediği kesin olarak doğrulanmamış durumda.