Kaliforniya'da öğretmenlere aşı ya da haftalık test zorunluluğu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yeni eğitim dönemi başında tüm öğretmenlerin ve okul personelinin yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırması zorunlu hale getirilecek.



Vali Gavin Newsom, Kaliforniya'nın ülkedeki tüm öğretmenlerin ve okul personelinin aşılanmasını, aksi takdirde haftalık Covid-19 testine tabi tutulmasını zorunlu kılan ilk eyalet olacağını duyurdu.



San Fransisco bölgesinde eğitim sezonunu açan bir ilköğretim okulunu ziyaret eden Newsom, "Bu kararın, okullarımızı açık tutmanın ve benim gibi ebeveynlerin küçük çocukları için duyduğu en büyük endişeyi gidermenin sürdürülebilir bir yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.



ABD'nin diğer eyaletlerinde olduğu gibi son haftalarda Kaliforniya'da da virüsün Delta varyantı nedeniyle Covid-19 vakalarında büyük artış görülürken çocukların bu varyanttan önceki türlere göre çok daha fazla etkilendiği bildirildi.



Kaliforniya eyalet yönetimi geçen haftalarda, eyalet genelinde tüm sağlık çalışanlarının işe alımlarda tam olarak aşılanmış olmalarını ön şart olarak belirlemiş, diğer tüm eyalet memurlarından ise aşılanmalarını veya haftalık test yaptırmalarını istemişti.



Kaliforniya, 4 milyon 76 bini aşkın Covid-19 vakasıyla ABD'de ilk sırada bulunurken virüse bağlı 64 bin 853 can kaybı ile de tüm eyaletlerin önünde yer alıyor.