Kamyondan kovanlar düştü: 5 milyon arı etrafa dağıldı

Kanada'nın Toronto şehrinin batısında, bir kamyondan düşen kovanlar paniğe neden oldu. 5 milyon arının etrafa dağılması nedeniyle yayalara ve sürücülere uyarı yapıldı.

Kamyondan kovanlar düştü: 5 milyon arı etrafa dağıldı
Foto: iStock

Halton Bölge Polisi, Burlington'da, kovanların bir kamyonun kasasından yola düştüğü bilgisini aldı.

Olay yerine giden memurlardan Ryan An, arıların etrafta uçuştuğunu belirterek, karşılaştığı manzaranın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Ryan An, olay yerine gelen bir arıcının da arılar tarafından birkaç kez sokulduğunu ifade etti.

ABD'de hayvanat bahçesinde bomba alarmı

ABD'de hayvanat bahçesinde bomba alarmı

Haberi Görüntüle

Polis, sürücüleri araçlarının camlarını kapatmaları konusunda uyarırken yayalara bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yayımlanan destek bildirisinin ardından 6-7 arıcı olay yerine gelerek arıların toplanmasına yardım etti.

Arıların birçoğunun toplandığı duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...