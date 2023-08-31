Kamyondan kovanlar düştü: 5 milyon arı etrafa dağıldı

Halton Bölge Polisi, Burlington'da, kovanların bir kamyonun kasasından yola düştüğü bilgisini aldı.



Olay yerine giden memurlardan Ryan An, arıların etrafta uçuştuğunu belirterek, karşılaştığı manzaranın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Ryan An, olay yerine gelen bir arıcının da arılar tarafından birkaç kez sokulduğunu ifade etti.

