Kanada'dan bir ilk: Her bir sigaranın üzerine uyarı etiketleri koyulacak

Temmuz 2024'e kadar üreticilerin uyarıların satılan tüm büyük boy sigaralarda olmasını sağlaması gerekecek ve Nisan 2025'e kadar tüm normal boy sigaralar ile tütün kağıdı ve tüpleri olan küçük purolar uyarıları içerecek



Çocuklara zarar verme, organlara zarar verme ve iktidarsızlık ve lösemiye neden olma ile ilgili uyarılar dahil olmak üzere ifadeler filtre üzerinde görünür olacak.



Kanada, 1989'dan beri sigara paketleri üzerine uyarı etiketleri basılmasını zorunlu kıldı ve 2000 yılında ülke, tütün ürünü paketleri için resimli uyarı gerekliliklerini kabul etti.