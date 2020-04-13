Kilit sektörlerde tekrar üretime geçiyorlar

Reuters'ın Hindistan’da iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre 15 Nisan’dan sonra ekonomik hasarı dengelemeye yardımcı olmak için bazı üretimler yeniden başlatılacak.



1.3 milyardan fazla insanın yaşadığı hindistan'da yirmi bir günlük karantinanın Salı günü sona ermesi bekleniyor. Ancak hükümetin, vaka sayılarının on bine yaklaşması ve ölü sayısının 308’e yükselmesiyle karantinayı ay sonuna kadar uzatması bekleniyor.



Hükümet kaynaklarından biri, Başbakan Naredra Modi’nin, yoksulların geçim kaynakları etkilendiği için bazı önemli endüstrileri açmayı planladığını söyledi. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, konuyla ilgili soruya cevap vermedi, hükümetin baş sözcüsü K.S. Dhatwalia da yorum yapmaktan kaçındı.



Ayrıca Reuters tarafından görülen bir mektupta Sanayi Bakanlığı, otomobil, tekstil, savunma, elektronik ve diğer sektörlerde imalatların yeniden başlatılmasını tavsiye etti.

Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına yönelik olan mektupta, sosyal mesafeyi sağlamak için daha az personelle ve azaltılmış vardiyalarla gerçekleştirilebileceğini söyledi.



Sanayi departmanından bir yetkili “sosyal uzaklaşma normları korunduğu sürece bazı endüstrilere makul güvencelerle izin verilebileceğine inanıyoruz” dedi.



Corona virüs salgınının başlamasından sonra ekonomik büyüme hızında son altı yılın en düşük seviyesine gerileyen Hindistan'da karantinayla birlikte ekonominin ciddi bir darbe alması bekleniyor. Ekonomistler, işsizliğin rekor seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Ülke genelindeki karantina, binlerce günlük ücretli işçinin, şehirlerdeki işlerini kaybetmesine ve evlerine geri dönerek, virüsün kırsal bölgeye yayılma riskinin artmasına neden oldu.

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