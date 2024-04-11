Kim Jong Un: "Savaşa hazırlanma vakti geldi"

"DÜŞMANA ÖLÜMCÜL DARBE"



KCNA'nın haberine göre Kim, üniversite personeline ve öğrencilere, "Düşman Kuzey Kore ile askeri çatışmaya girmeyi tercih ederse Kuzey Kore, elindeki tüm araçları seferber ederek düşmana tereddüt etmeden ölümcül bir darbe indirecektir" diye konuştu.



Kuzey Koreli lider, karmaşık uluslararası durumu ve Kuzey Kore çevresindeki belirsiz askeri hareketlilikten bahsederek, savaşa her zamankinden daha kapsamlı hazırlanma zamanının geldiğini söyledi.



Güney Kore'den savaş planı: İlk Kim Jong Un öldürülecek Haberi Görüntüle KUZEY KORE TATBİKATLARINI SIKLAŞTIRDI



Bu ayın başlarında Kim, katı yakıt kullanan yeni bir hipersonik orta menzilli balistik füzenin test lansmanını denetledi. Analistler, bunun Kuzey'in füzeleri sıvı yakıtlı versiyonlara göre daha etkili bir şekilde konuşlandırma yeteneğini güçlendireceğini söylüyor.



Kuzey Kore, son aylarda ortak tatbikatlar gerçekleştiren ABD ve Güney Kore'yi "savaş manevraları" olarak adlandırdığı eylemleri gerçekleştirerek askeri gerilimi tırmandırmakla suçladı. Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı Haberi Görüntüle