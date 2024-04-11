Kim Jong Un: "Savaşa hazırlanma vakti geldi"

Kuzey Kore devletine ait KCNA haber ajansının bugün yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ana askeri üniversitesini denetlerken, ülkesini çevreleyen istikrarsız jeopolitik durumların artık "savaşa her zamankinden daha hazırlıklı olma zamanının geldiği" anlamına geldiğini söyledi.

Kim Jong Un: "Savaşa hazırlanma vakti geldi"

lideri Kim Jong Un, adını 2011 yılında ölen babasından alan ve ülkedeki "askeri eğitimin en önemli oluşumu" olarak bilinen Kim Jong-il Askeri ve Politika Üniversitesi'nde saha rehberliği verdi.

Kuzey Kore, son yıllarda silah sanayisini hızlandırdı ve Rusya ile daha yakın askeri ve siyasi bağlar kurdu.

Kim Jong Un: "Savaşa hazırlanma vakti geldi" - 1 Kim Jong Un askeri üniversiteyi ziyaret etti.

"DÜŞMANA ÖLÜMCÜL DARBE"

KCNA'nın haberine göre Kim, üniversite personeline ve öğrencilere, "Düşman Kuzey Kore ile askeri çatışmaya girmeyi tercih ederse Kuzey Kore, elindeki tüm araçları seferber ederek düşmana tereddüt etmeden ölümcül bir darbe indirecektir" diye konuştu.

Kuzey Koreli lider, karmaşık uluslararası durumu ve Kuzey Kore çevresindeki belirsiz askeri hareketlilikten bahsederek, savaşa her zamankinden daha kapsamlı hazırlanma zamanının geldiğini söyledi.

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KUZEY KORE TATBİKATLARINI SIKLAŞTIRDI

Bu ayın başlarında Kim, katı yakıt kullanan yeni bir hipersonik orta menzilli balistik füzenin test lansmanını denetledi. Analistler, bunun Kuzey'in füzeleri sıvı yakıtlı versiyonlara göre daha etkili bir şekilde konuşlandırma yeteneğini güçlendireceğini söylüyor.

Kuzey Kore, son aylarda ortak tatbikatlar gerçekleştiren ABD ve Güney Kore'yi " manevraları" olarak adlandırdığı eylemleri gerçekleştirerek askeri gerilimi tırmandırmakla suçladı.

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