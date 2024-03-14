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Güney Kore'den savaş planı: İlk Kim Jong Un öldürülecek

Güney Kore'nin özel kuvvetleri, savaş çıkması durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ve üst düzey devlet yetkililerini "hızlı bir şekilde ortadan kaldırmakla" görevlendirildi.

Güney Kore'den savaş planı: İlk Kim Jong Un öldürülecek
Foto: Reuters

Rus basının iddiasına göre, Savunma Bakanı Shin Won-sik, yarımadada yeniden savaşın çıkması durumunda lideri Kim Jong-un ve Pyongyang'daki diğer üst düzey yetkililerin hızla öldürülmesi emri verdi.

Shin, bugün emri yayınlayarak Güney Kore Ordusu Özel Harp Komutanlığı'na Kuzey Kore liderlerini ortadan kaldırmak için hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

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" OLURSA LİDER YOK EDİLMELİ"

Savunma Bakanı Shin, komando birliğini ziyareti sırasında, "Kim Jong-un bir savaş başlatırsa, düşman liderliğini hızla ortadan kaldırmak için dünyanın en güçlü özel operasyon birimi olmalısınız" dedi.

Birlik, Seul'ün Pyongyang'la savaşı caydırmaya yönelik "üç eksenli" sisteminin bir parçası.

Bu sistem aynı zamanda Kuzey Kore'nin füze saldırısını önleyici olarak ortadan kaldırmayı ve füzeleri fırlatıldıktan sonra düşürmeyi de içeriyor.

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"ÖZGÜRLÜK KALKANI SAVAŞ PROVASIDIR"

Shin, özel kuvvetler komutanlığına ziyaretini, Güney Kore'nin ABD ordusuyla devam eden “Özgürlük Kalkanı” askeri tatbikatının ortasında gerçekleştirdi.

Kuzey Kore lideri Kim, bu tür ortak tatbikatları Kuzey Kore'nin işgali ve savaş provokasyonu için bir "prova" olarak nitelendiriyor.

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ELE GEÇİR, BASTIR, CEZALANDIR

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Seul'de ABD birlikleriyle yapılan son tatbikatlarda, özel kuvvetler "anahtar komuta tesislerine sızmak ve operasyonları felç etmek" için eğitildi.

Güney Kore Ordusu Özel Harp Komutanlığı, terör saldırıları da dahil olmak üzere Kuzey'den gelecek "çeşitli provokasyonlara" hazırlandığını söyleyerek, “İçeri gireceğiz, onları güçlü bir şekilde bastıracağız ve sonuna kadar cezalandıracağız” dedi.

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