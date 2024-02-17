Kızıldeniz krizi Sudan'da felaket etkisi yarattı

8 MİLYON İNSAN EVLERİNDEN OLDU



Nisan ayından bu yana ülke genelinde rakip askeri gruplar arasındaki çatışmalar Sudan'ı harap etti.



Ülkenin 48 milyonluk nüfusunun yarısının acil gıda yardımına ihtiyacı var ve yaklaşık 8 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da dünyanın en büyük "ülke içinde yerinden edilme" krizine yol açtı.



İran destekli Husiler Kasım ayında İsrail'in Gazze saldırısının sona ermesini talep ederek Kızıldeniz gemilerine saldırmaya başladığında krize müdahale eden yardım grupları zaten güvensizlik, felç edici fon kıtlığı ve bürokratik engellerle boğuşuyordu.



Daha küçük yardım sevkiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki limanlardan indiriliyor, Suudi Arabistan üzerinden geçiyor ve daha sonra Yemen kıyılarından kaçınan bir rota olan Cidde'den Sudan'a gönderiliyor. Diğer yardımlar ise Kenya'dan uçakla geliyor ya da Mısır sınırından geçiyor.



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Save the Children'ın yerel tedarik zinciri yönetimi başkanı Omer Sharfy, tüm bu rotaların Sudan Limanı'na doğrudan malzeme göndermekten daha uzun sürdüğünü, çok daha pahalıya mal olduğunu ve daha fazla bürokratik işlem içerdiğini söyledi.



Kızıldeniz'deki nakliyat krizi, Kasım ayı sonunda dağıtılması gereken hayat kurtarıcı besin malzemelerinin sevkiyatının ancak Ocak ayında ulaşması anlamına geliyor.



Çatışmaların insani yardım erişimini engellediği Sudan'ın batı Darfur bölgesinde çocuklar zaten açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan ölüyor.



Yardım çalışanları önümüzdeki ayların Sudan'ın büyük bölümünde kitlesel kıtlığa yol açmasından korkuyor.



Durumu "felaket" olarak nitelendiren Relief International'ın Sudan başkanı Kashif Shafique, Kızıldeniz krizinin durumu daha da zorlaştırdığını söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin