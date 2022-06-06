Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 08:53

Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme

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Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı

Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı

 Genelkurmay Başkanlığına göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi.

İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, 'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

Ülkedeki ABD Kuvvetleri "US Forces Korea" (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı.

Buna göre, "Kriz durumlarına ivedilikle müdahale ve ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendi".

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