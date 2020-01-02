Libya'daki Türkiye karşıtı Hafter güçlerinin askeri varlığı ve yeteneği nedir?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dört yıldır başkent Trablus başta olmak üzere ülkenin tamamında kontrolü sağlama amacı güdüyor. Trablus'u ele geçirmek için bir hafta önce saldırı başlatan Hafter güçlerinin, başarı ihtimali ve askeri kabiliyeti merak konusu.



Ülkenin batısında vurucu güce sahip Misrata Tugayları başta olmak üzere Hafter'e karşı mücadele eden birçok büyük silahlı gücün etkili olduğu biliniyor. Söz konusu gruplar arasında Zintan Tugayları ile Trablus Devrimci Güçleri, Nevasi Güçleri, Caydırıcı Güç ve Ebu Selim Güçlerini çatısı altında toplayan Trablus Tugaylarını saymak mümkün.

Misratalılardan sonra batıdaki en güçlü grup olarak bilinen Zintan Tugaylarının bir kısmı Hafter'i desteklerken, Batı Bölgesi Komutanlığı olarak isimlendirilen Usame el-Cuveyli komutasındaki diğer kısmı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yanlısı bir çizgi izliyor.



Söz konusu silahlı gruplar Hafter'in ülkenin batısına ve dolayısıyla başkente hakim olarak kendisini tüm Libya'nın lideri ilan etmesine engel oldu.



HAFTER 30 BİNDEN FAZLA ASKERE SAHİP

Libya ordusundan eski Tuğgeneral Abdullah el-Ahdar, "Hafter yıllardır Trablus savaşı için hazırlanıyordu. Bu sırada da birçok askeri grubu savaşa hazırladı ve yetiştirdi." dedi.



﻿Ahdar, "Hafter, Libya'nın doğusunda bünyelerinde en az 800 askerin bulunduğu 9'dan fazla askeri grup yetiştirdi. Yani Hafter 7 bin 200'den fazla savaşçının bulunduğu yeni bir askeri ekibe sahip ve bu savaşa girmek için yeterli bir sayı." diye konuştu.



Birkaç gün önce batıdaki çatışmalara katılan Es-Saika ve Hafter'in oğlu liderliğindeki 106.Tugay başta olmak üzere doğu bölgesindeki büyük tugayların yanı sıra Hafter'in paralı askerlerinin de bulunduğuna işaret eden Ahdar, "Batının raporlarına ve gözlemcilerin tahminlerine göre, Hafter'in 30 binden fazla askeri bulunuyor." dedi.



Ahdar, tüm bunlara ek olarak Hafter'in ülkenin güneyindeki kontrolünden de faydalanarak, bu bölgedeki durumu kötü olan ve Kaddafi rejimini sona erdiren Şubat Devriminin ardından kurulan hükümetlerle çalışmak istemeyen eski askerlerin çoğunu kendi hizmetine çektiğini belirtti.



RUSLAR HAFTER'E SİLAH DESTEĞİ VERİYOR

Rusya'nın Hafter'e silah desteği verdiğini savunan Ahdar, "Yalanlamalarına rağmen Rusların Hafter'e silah desteğinde bulunduğu herkes tarafından biliniyor. Hatta Hafter'in askeri operasyonu sırasında ülkenin güneyine askerleri taşıyan sivil uçakların çoğunun pilotları Rus idi." ifadelerini kullandı.



Hafter'in zayıf noktasının hava güçlerinin yıpranmış olması olduğuna dikkati çeken Ahdar, Hafter'in sahip olduğu hava güçlerinin gece saldırısı düzenleyemeyecek kadar eski ve külüstür olduğunu kaydetti.



Ahdar, Hafter'in halihazırda onlarca Sokhoi 22, MİG-21, Mirage F1, askeri kargo uçakları; C-130 Hercules ve Antonov An-26'nın yanı sıra Mil Mi-2, Mil Mi-8, Mil Mi-14, Boeing CH-47, Agusta Westland AW139 tarzı helikoptere sahip olduğunu aktardı.



Bunların çoğunun Kaddafi döneminden (1969-2011) kalan, eski ve yıpranmış uçaklar olduğunu ifade eden Ahdar, uçaklardan bazılarının hizmet dışı olduğunu, bazılarının ise üç yıl içerisinde Mısır'da tamir edildiğini belirtti.



Eski Libya Genelkurmay Başkanı General Abdusselam Cadallah, 2015'te verdiği bir röportajda, Hafter güçlerinin MIG-21 ve MIG-23 türünde 16 uçağının bulunduğunu belirtmişti.

"CUFRA HAVA ÜSSÜ BU SAVAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR ANAHTAR"

Savaşta rakamların her şeyi ifade etmediğini söyleyen Ahdar, "Askerler sizi yüzüstü bırakabilir, cephaneniz tükenebilir, silahınız düşman karşısında etkisiz olabilir. Ancak sıfır noktası (ateş hattının dışında konuşlanmak) zaferin anahtarıdır." şeklinde konuştu.



Trablus'a saldırmadan önce Hafter güçlerinin stratejik noktaları ele geçirdiğini hatırlatan Ahdar, Hafter güçleri kontrolündeki Cufra hava üssünün Libya'ya hakim bir konumda olduğunu ve buradan kalkan uçakların batı, doğu ve güneydeki hedefleri vurabileceğine dikkati çekti.



Libya'da Cufra’nın kilit konumda olduğunu, bu hava üssünden kalkan gerekli yeterliliğe sahip olmayan bir uçağın dahi bölgedeki hedefleri vurabileceğini ve karşı tarafın tedarikini kesebileceğini söyleyen Ahdar, "Cufra Hava Üssü bu savaş için önemli bir anahtar." dedi.



Hafter'e bağlı birliklerin kontrolündeki ülkenin batısında yer alan El-Vutye Hava Üssü'nden Tunus ve Cezayir'e dahi saldırı düzenlenebileceğini kaydeden Ahdar, 7 bin asker kapasitesi olan üssün ülkedeki en büyük üs olduğunu aktardı. Ahdar ayrıca üssün ulaşımı zor korunaklı bir bölgede olması nedeniyle her türlü operasyon için uygun olduğunu ifade etti.



HAFTER GÜÇLERİ BÖLGEYİ TANIMIYOR

General Ahdar, bütün bu duruma rağmen UMH güçlerinin zafer için daha büyük bir motivasyona sahip olduğuna işaret ederek, "Zira onlar saldırganların aksine topraklarını savunuyorlar." dedi.



Libya'nın doğusundaki abluka altında tuttuğu rakiplerini tüm teçhizat ve güçlerini kullanmasına rağmen ancak 4 yılda hezimete uğratabildiğine dikkati çeken Ahdar, şimdi Trablus'ta Misrata, Zintan, Trablus ve Zaviye güçlerine nasıl karşı koyacağının merak konusu olduğunu aktardı.



Ahdar, "Hafter güçlerinin batıdaki muhaliflerini yenmesi çok zor. Bunun nedeni Hafter'e bağlı savaşçıların bölgeyi tanımaması" ifadesini kullandı.



Hafter’in karşısında tüm güçleri bir arada görmeyi beklemediğini savunan Ahdar, Hafter'in başlangıçta bütün kuvvetlerini göndermemesinin bunun göstergesi olduğunu ancak sahada gerçeklerle karşı karşıya gelince diğer güçlerini de göndermeye başladığını kaydetti.



Ahdar, "Hafter şu anda hile yolunu izliyor. Misrata Kurtarma Operasyonları Odası'nın başına bir başkan atadı. Bununla Misrata Tugayları'nın kendi kentlerine saldırılacağı şüphesiyle Trablus cephesine geçmemesini hedefliyor." diye konuştu.



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.