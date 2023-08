Londra'da sokakta uyuyan evsizlerin sayısı artıyor

İngiltere'de evsizlere destek sağlayan yardım kuruluşu "Crisis"in Politika ve Sosyal Değişim Direktörü Francesca Albanese, CHAIN'in verilerini değerlendirdiği açıklamasında, Londra'da zor koşullarda uyumak zorunda kalan insanların sayısının bir kez daha arttığını görmenin "son derece endişe verici" olduğunu dile getirdi.



Albanese, "Hiç kimse sokaklarda yaşamaya katlanmak zorunda kalmamalı ancak ülke genelinde yaşam maliyetleri artmaya devam ederken harekete geçilmezse önümüzdeki aylarda daha fazla insan evsiz kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Francesca Albanese, kimsenin sokaklarda yaşamak zorunda kalmamasını sağlamak için daha fazla sosyal konut sunma planı dahil gerçek ve uzun vadeli çözümlerin gerektiğine işaret etti.



LONDRA'NIN ÜNLÜ CADDESİ GECELERİ EVSİZ DOLUYOR



Başkentte lüks mağazaların bulunduğu dünyaca en ünlü alışveriş caddelerinden Oxford Street, gündüz ışıltısının aksine geceleri çok sayıda evsize ev sahipliği yapıyor.



AA ekibi, ağustos ayında dahi durmaksızın yağan yağmurlara rağmen gece saat 22.00-23.00 sularında Oxford Street'e gelerek mağazaların önünde uyuyan çok sayıda evsizi görüntüledi.



Karton kağıtları yere sererek üzerine aldığı ince örtüyle uyumaya çalışan 28 yaşındaki Liviu, AA muhabirine, çalışmak için ülkesi Romanya'dan 10 gün önce İngiltere'ye geldiğini ve sokaklarda kaldığını anlattı.



İngiltere'de ilk kez bulunmadığını, 2018'de de geldiğini ve 6 ila 8 ay sokaklarda kaldığını söyleyen Liviu, her gece kendisiyle aynı koşullarda yaklaşık 60 Rumen'in de aynı caddede uyuduğunu dile getirdi.



Daha önce bir dönem Londra'da mutfak işçisi olarak çalıştığı yerde kaldığını belirten Liviu, "Evsiz kalmayı sevmiyorum. Çalışmayı ve para kazanmayı seviyorum." dedi.



Halihazırda ev kirası ve faturaları ödeyebilecek maddi gücünün olmaması sebebiyle sokaklarda kaldığını dile getiren Liviu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devletten bir yerde uyumam için bana yardım etmesini istiyorum. Sonra gidip bir iş bulabilirim. İş bulmak çok zor değil. Sadece uyumak ve duş almak için bir yere ihtiyacım var çünkü kokuyorsan hiçbir yere gidemezsin. Daha önce iş için gittiğim şef bana neden koktuğumu sordu. Ona sadece gerçeği söyledim. Biliyorsun, dışarıda sokaklarda yatıyorum ve duş alacak yerim yok. Bazen Paddington'a gidiyorum ve duş almak için 7 sterlin ödüyorum."



Liviu, sabah caddedeki mağazalar açılmadan saat 06.00'da bulunduğu yerden ayrıldığını, daha sonra kafeye giderek telefonunu şarj edip bir süre kaldığını söyledi.



Romanya'daki ailesi ve çocuklarına yardım edebilmek için para kazanmak amacıyla Londra'da olduğunu belirten Liviu, "Onları buraya getirmek ve burada başka bir hayat sunmak için aileme yardım etmek istiyorum." dedi.



"HAYAT PAHALILIĞI EVSİZLERİN SAYISINI ARTTIRDI"



Öte yandan, başkentin başka bir köşesinde birkaç yıldır sokakta yaşayan 60 yaşındaki İrlandalı Tommy de hayat pahalılığı ve akıl sağlığı sorunları nedeniyle kendisi gibi evsizlerin sayısının arttığını dile getirdi.



Tommy, Kovid-19 salgını sırasındaki tecrit döneminde hükümetin insanların sokağa çıkmasına engel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Evsizleri otellere, pansiyonlara kapatmış gibi göstermek zorunda kaldılar. Neden bunu her zaman yapamıyorlar? Bunu bu kadar kolay yapabildilerse neden bunu her zaman yapamıyorlar? Birçok insan kendi başının çaresine bakamıyor, yardıma ihtiyaçları var. Barınma (yardımına) ve sonrasında bakım, akıl sağlığı bakımına ihtiyaçları var. Bu, çok büyük bir sorun."