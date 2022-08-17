Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 14:39

Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

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Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Londra Köprüsü istasyonundaki yolcular tahliye edildi.  Londra Köprüsü istasyonundaki yolcular tahliye edildi. 

ÖLÜ VEYA YARALILARA İLİŞKİN HENÜZ BİLGİ YOK

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20’de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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