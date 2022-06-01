Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı

Meksika'da elektronik sigaraların satışı tamamen yasaklandı. Hükümet elektronik sigaraların daha az zararlı oldukları fikriyle pazarlandığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 12:06

Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı

İlişkili Haberler

ABD'de elektronik sigara davası: Şirket tazminat ödemeyi kabul etti

ABD'de elektronik sigara davası: Şirket tazminat ödemeyi kabul etti

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti.

Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi.

Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.

Meksika 2020 yılında elektronik sigara ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı. 

Sağlık Örgütü'ne göre elektronik sigaraların aerosolleri sigara içmeyen insanlara da zarar veriyor. Çıkan dumanda nikotin ve zehirli maddeler bulunuyor. 

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...