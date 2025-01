Melania Trump’ın resmi portresi yayınlandı: Gizem ve güç mesajı mı veriyor?

Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninde giydiği şapkayla günlerce konuşulan ABD’nin First Lady’si Melania Trump, bu kez resmi Beyaz Saray portresiyle gündemde.



Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğrafta Melania Trump, Dolce & Gabbana tasarımı koyu renkli bir takım elbise ve beyaz bir gömlek tercih etmiş.



Takı ve aksesuar kullanmayan Trump, tüm dikkati kendisine yönlendiren sade ancak güçlü bir imaj sergiliyor. Fotoğrafın arka planında Washington Anıtı dikkat çekerken, Trump’ın Oval Ofis’te bir masaya ellerini dayadığı görülüyor. Bu duruş, iş dünyasındaki kararlılığı ve kurumsal güce olan yakınlığı yansıttığı şeklinde yorumlanıyor.



FOTOĞRAFIN ARKASINDAKİ İSİM: RÉGINE MAHAUX



Portre, Trump ailesiyle uzun yıllardır çalışan Belçikalı fotoğrafçı Régine Mahaux tarafından çekildi. Mahaux, 2017 yılında Melania Trump’ın ilk resmi portresini de çeken isim. BBC’ye konuşan Mahaux, “Melania Trump gibi ilham verici bir kadınla çalışmak bir sanatçı için büyük bir ayrıcalık” diyerek, Trump’ın mükemmeliyetçi tavrını vurguladı.



"GELENEKSEL FIRST LADY ROLÜYLE ÇELİŞİYOR"



Moda yazarı Ellie Violet Bramley, Melania Trump’ın yeni portresinin, First Lady’lerin genellikle üstlendiği “başkanlık makamını yumuşatma ve daha insancıl bir hava katma” rolüne ters düştüğünü söylüyor. Bramley, “Takım elbisesi, duruşu ve bakışlarıyla, Trump halkın gözünde bir tür güç simgesi gibi görünmek istiyor. Bu, geleneksel First Lady imajının ötesine geçen dikkatle düzenlenmiş bir mesaj” dedi.



Bramley, "Fotoğrafın arka planında Washington Anıtı'nın görünmesi, bu dört yıllık dönemde New York'ta ya da Mar-a-Lago'dan ziyade Washington'da kalacağını gösteriyor" dedi.