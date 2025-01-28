Melania Trump’ın resmi portresi yayınlandı: Gizem ve güç mesajı mı veriyor?
ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın resmi portre fotoğrafı Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Uzmanlar fotoğrafın, Melania Trump’ın önceki portrelerinden farklı bir mesaj taşıdığını düşünüyor. First Lady'nin fotoğrafı moda dünyasından sanat tarihine kadar pek çok uzman tarafından mercek altına alındı.
Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninde giydiği şapkayla günlerce konuşulan ABD’nin First Lady’si Melania Trump, bu kez resmi Beyaz Saray portresiyle gündemde.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğrafta Melania Trump, Dolce & Gabbana tasarımı koyu renkli bir takım elbise ve beyaz bir gömlek tercih etmiş.
Takı ve aksesuar kullanmayan Trump, tüm dikkati kendisine yönlendiren sade ancak güçlü bir imaj sergiliyor. Fotoğrafın arka planında Washington Anıtı dikkat çekerken, Trump’ın Oval Ofis’te bir masaya ellerini dayadığı görülüyor. Bu duruş, iş dünyasındaki kararlılığı ve kurumsal güce olan yakınlığı yansıttığı şeklinde yorumlanıyor.
FOTOĞRAFIN ARKASINDAKİ İSİM: RÉGINE MAHAUX
Portre, Trump ailesiyle uzun yıllardır çalışan Belçikalı fotoğrafçı Régine Mahaux tarafından çekildi. Mahaux, 2017 yılında Melania Trump’ın ilk resmi portresini de çeken isim. BBC’ye konuşan Mahaux, “Melania Trump gibi ilham verici bir kadınla çalışmak bir sanatçı için büyük bir ayrıcalık” diyerek, Trump’ın mükemmeliyetçi tavrını vurguladı.
"GELENEKSEL FIRST LADY ROLÜYLE ÇELİŞİYOR"
Moda yazarı Ellie Violet Bramley, Melania Trump’ın yeni portresinin, First Lady’lerin genellikle üstlendiği “başkanlık makamını yumuşatma ve daha insancıl bir hava katma” rolüne ters düştüğünü söylüyor. Bramley, “Takım elbisesi, duruşu ve bakışlarıyla, Trump halkın gözünde bir tür güç simgesi gibi görünmek istiyor. Bu, geleneksel First Lady imajının ötesine geçen dikkatle düzenlenmiş bir mesaj” dedi.
Bramley, "Fotoğrafın arka planında Washington Anıtı'nın görünmesi, bu dört yıllık dönemde New York'ta ya da Mar-a-Lago'dan ziyade Washington'da kalacağını gösteriyor" dedi.
"BEYAZ SARAY'DA KALACAĞIM"
Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Gwendolyn DuBois Shaw, portredeki detayların Trump’ın gizemli ve kararlı bir imaj çizdiğini belirtiyor. Shaw, “Melania Trump’ın parlak masa ile kendisi ve izleyici arasında bir sınır çizdiğini görüyoruz. Bu, hem fiziksel hem de metaforik bir mesafe yaratma çabası gibi” ifadelerini kullandı.
DÖRT YILIN ARDINDAN GÜÇLÜ BİR GERİ DÖNÜŞ
Uzmanlar, fotoğrafın siyah-beyaz olmasının gizem ve ciddiyeti artırdığını, Melania Trump’ın ise bu dönemde eşi Donald Trump ile daha fazla resmi ziyarette boy göstereceğini öngörüyor. Bramley, “Fotoğraf, yalnızca bir portre değil; aynı zamanda Melania Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci döneminde nasıl bir rol oynayacağının sinyalini veriyor” diyerek, Trump’ın alışılmış First Lady imajından farklı bir izlenim yaratmaya çalıştığını ifade etti.
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